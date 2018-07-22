برلمانى: مصر نهضت من جديد وأجرت إصلاحات لجذب الإستثمار

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشؤن الإقتصادية بالبرلمان، إنه على الرغم من وجود العديد من الإضطربات والمشكلات الأمنية خلال الفترة مابين 2013 و2016، إلا أن مصر استطاعت النهوض من جديد وقامت بإجراء إصلاحات تشريعية لجذب الإستثمار.



وتابع السيد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يؤؤل جهدا فى الاتصال الدائم مع القيادات الأفريقية عبر السنوات الأخيرة وذلك من أجل زيادة حجم المشروعات المشتركة، وتسويق المنتجات المصرية، واستغلال الثروات الطبيعة لصالح دول القارة.



وأضاف النائب أن، القارة الأفريقية حباها الله بثروات طبيعية غير موجودة فى أى قارة أخرى، وعليه لابد أن تتحد الدول مع بعضها البعض، متمنيا فوز مصر خلال العام المقبل برئاسة الاتحاد الأفريقي، والعمل على انشاء استثمارات تفيد دول القارة، والعمل على زيادة التجارة الخارجية.



وكانت احتلت القاهرة المرتبة الأولى بين المدن الأكثر جذبًا للاستثمار في إفريقيا، وجاءت في المركز الـ64 عالميًا، متفوقة على جوهانسبرج الجنوب إفريقية وطنجة المغربية، وذلك وفقًا لتقرير "حالة المدن الإفريقية 2018 .. جغرافيا الاستثمارات الإفريقية"، الصادر عن الأمم المتحدة.



التقرير يعتمد على تقديرات الأمم المتحدة لحركة الاستثمارات الأجنبية في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، ورغم أن تلك الفترة شهدت اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية في مصر، إلا أن القاهرة استطاعت الصمود في صدارة المدن الإفريقية.



ويشير التقرير إلى أن جوهانسبرج والقاهرة من أهم مناطق جذب الاستثمارات في القارة، والبوابتان الرئيسيتان لمن أراد التوسع في إفريقيا، وتتصدر القاهرة قائمة المدن الإفريقية من حيث جذب الاستثمارات، نتيجة تركز قوة العمل المصرية، الكبيرة المتنوعة، داخلها، وقدرة الشركات على استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتوفر الكفاءات الإدارية، هذا بالطبع مقارنة بالدول الإفريقية.



واحتلت الإسكندرية، ثاني مدن مصر جذبًا للاستثمار، والمركز الثالث والعشرين إفريقيًا، متأخرة عن مدن مثل جيبوتي العاصمة ومدينة تيتي الموزمبيقية.



واستطاعت القاهرة جذب استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار ما بين 2013 و2016، مقارنة بحوالي 13.2 مليار دولار جذبتها جنوب إفريقيا، 10.5 مليار دولار جذبتها طنجة، و 2.5 مليار دولار جذبتها الإسكندرية، ومليار دولار جذبته شرم الشيخ، المدينة الثالثة مصريًا والـ 38 إفريقيًا، و 700 مليون دولار جذبتها بورسعيد، الرابعة مصريًا، وال 39 إفريقيًا.