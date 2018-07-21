تعرف على منصب أمير مرتضى منصور في الزمالك

اقترب أمير مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك، من تولي أحد المناصب القيادية في فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.



وقال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد خلال برنامجه "المدرج" المذاع عبر فضائية DMC Sport، أن أمير مرتضى يقترب من منصب المنسق العام للكرة في نادي الزمالك.



وأضاف: "دور أمير مرتضى الفترة المقبلة سيكون بمثابة حلقة الوصل بين فريق الكرة والجهاز الفني مع إدارة نادي الزمالك"، مستطردًا: "أنه سيكون له دور واضح في الإشراف على قطاع الكرة مع إسماعيل يوسف وفاروق جعفر".