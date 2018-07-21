ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رياض محرز يبرر صعوبة مواجهة آرسنال في افتتاح البريمييرليج

السبت 21/يوليه/2018 - 08:00 م
الدولي الجزائري رياض
الدولي الجزائري رياض محرز
حسن العمدة
أعرب الدولي الجزائري رياض محرز، عن سعادته البالغة، بأول مشاركة له مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، والمنضم له حديثًا في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال محرز، في تصريحات عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني "أشعر أنني بحالة جيدة، كانت مباراة مقبولة، أهم شيء هو المشاركة خلال اللقاء".

وحول مواجهة آرسنال، في مستهل مشوار السيتي بالدوري الإنجليزي، أوضح محرز "ستكون مباراة صعبة، يمتلكون مدربًا جديدًا، لذلك سيكون الخصم مختلفًا عن آرسنال الذي نعرفه".

وتابع "ستكون مباراة صعبة جدًا، ما زال أمامنا الوقت الكافي للتفكير فيها والتحضير لها بشكل جيد".

وخسر مانشستر سيتي مباراته الأولى في الموسم التحضيري، بهدف نظيف أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في كأس الأبطال الدولية.

ترشيحاتنا

غداً.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكافة الوحدات والمراكز الطبية

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة صلالة الودية

فرجاني ساسي يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

مرتضى منصور: لا تصالح مع مرتشين ومخربين

السنغال تحتضن حفل توزيع جوائز الأفضل فى افريقيا لعام 2018

حقيقة القبض على مسنة لتحريضها على التظاهر بجزيرة الوراق

الريان الأمريكي يفضح أمير قطر

شاهد... الصور الأولى من عقد قران الفنان أحمد مجدى

المتحدث باسم الوزراء: هذه أسباب زيادة أسعار الغاز .. فيديو

صور جديدة لتابوت الإسكندرية في منطقة مصطفى كامل الأثرية

قطر تنفق على تنظيم كأس العالم 20 ضعف ما أنفقته روسيا

شاهد.. ماذا قال الرئيس السيسي لأبناء شهيدين في حفل تخرجهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ديكورات المطابخ والأكثر رواجًا لعام 2018 .. صور

شاهد.. موضة الأظافر الجيلي صيحة جديدة بصيف 2018

انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

وزيرة الصحة تتابع مرضى قوائم الانتظار بعد خروجهم من العمليات

مصيف ساقية الصاوي يواصل استقبال رواده ..صور

فيديو

الصحة: تسجيل 269 حالة على الموقع الإلكتروني مع انطلاق مبادرة الرئيس
عزة مصطفى تعرض أهم عناوين ومقالات الصحف السودانية بعد زيارة الرئيس للخرطوم
إزالة تعديات على 10 آلاف متر أراضى دولة بأسوان.. فيديو وصور
محمد أبو حامد: توجه عام في الدولة لحل أزمة الغارمات.. فيديو
الوزراء: تحديث الخريطة الاستثمارية في شرق بورسعيد والقنطرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟