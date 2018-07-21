رياض محرز يبرر صعوبة مواجهة آرسنال في افتتاح البريمييرليج

أعرب الدولي الجزائري رياض محرز، عن سعادته البالغة، بأول مشاركة له مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، والمنضم له حديثًا في الميركاتو الصيفي الجاري.



وقال محرز، في تصريحات عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني "أشعر أنني بحالة جيدة، كانت مباراة مقبولة، أهم شيء هو المشاركة خلال اللقاء".



وحول مواجهة آرسنال، في مستهل مشوار السيتي بالدوري الإنجليزي، أوضح محرز "ستكون مباراة صعبة، يمتلكون مدربًا جديدًا، لذلك سيكون الخصم مختلفًا عن آرسنال الذي نعرفه".



وتابع "ستكون مباراة صعبة جدًا، ما زال أمامنا الوقت الكافي للتفكير فيها والتحضير لها بشكل جيد".



وخسر مانشستر سيتي مباراته الأولى في الموسم التحضيري، بهدف نظيف أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في كأس الأبطال الدولية.