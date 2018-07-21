أمين الفتوى يوضح حكم الطواف بعيدًا عن الكعبة .. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان ،مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أماكن داخل المسجد الحرام يجوز للحاج الطواف منها،عند وجود أعذار، مؤكدًا أن الطواف من خارج المسجد غير جائز.



وأوضح «عويضة» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «ما الأماكن التي يجوز للحاج الطواف منها داخل المسجد الحرام ؟»، أن داخل المسجد هناك أماكن يمكن للحاج أن يطوف منها، فيجوز له الطواف على السطح، في حالة الزحام الشديد، منوهًا بأن بعض العلماء أجازوه وكذلك الشافعية.



وتابع: يجوز أداء صلاة الفريضة على السطح، مشيرًا إلى أن بعض الناس شددت على عدم الطواف من السطح، بل وأفتت بأن الطواف على السطح يُبطل الطواف وهذا خطأ.



وأضاف أنه كما يمكن للحاج الطواف من على السطح، يجوز له أيضًا الطواف داخل الأروقة الداخلية -المكان المسقف- والدور الثاني، وذلك عند الأعذار، لوجود الزحام ولخشية البرد والحر.

