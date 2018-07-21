البنتاجون يعلق على دعوة ترامب لـ بوتين لزيارة واشنطن

علقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم السبت، على دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة واشنطن في خريف العام الجاري.



وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي، جون رود، في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن الوزارة تدعم قرار الرئيس ترامب بشأن دعوة الرئيس بوتين إلى الولايات المتحدة.



وأضاف: "تبادل الخبرة والمناقشة المفتوحة بين زعمائنا هو ما يجب فعله. أنا أعتقد أن هذا الأمر طبيعي وعملي"، مؤكدًا أن روسيا لاعب مهم على الساحة الدولية.



وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أعلنت أن ترامب دعا بوتين لزيارة واشنطن هذا الخريف، حيث فوض ترامب مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، لتقديم الدعوة لبوتين.