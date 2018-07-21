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تعليم

التعليم: موضوع غشاشي سوهاج قيد الفحص ولا جديد فيه حتى الآن

السبت 21/يوليه/2018 - 07:57 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي يوصي بتخفيف العقوبة المقررة على طلاب الثانوية الذين امتحنوا بلجنة الغش الجماعي بسوهاج ، والذين من المفترض أن يتم حرمانهم من الامتحان لمدة عام.

ونفى حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد صحة ما أثير من أنباء خلال الساعات الاخيرة بشأن صدور قرار رسمي من الوزير بالسماح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الدور الثاني لهذا العام، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير دقيقة إطلاقًا، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

ولفت حجازي إلى أن الشئون القانونية بالوزارة تعيد حاليًا النظر في وضع هؤلاء الطلاب، ولكنها لم تخرج بأي قرار نهائي حتى هذه اللحظة.

وكانت تقارير كنترولات الثانوية العامة وكاميرات المراقبة الموجودة باللجان قد أثبتت تطابقا تاما في إجابات 82 طالب ثانوية عامة بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أنه تقرر رسميًا حرمانهم من الامتحان لمدة عام.

وقام الأهالي بتنظيم وقفات احتجاجية ، أمام الإدارة التعليمية بمدينة دار السلام اعتراضا على قرار وزير التربية والتعليم، وأرسل الأهالي شكوى بالفاكس لوزير التربية والتعليم للمطالبة بالتراجع عن قراره، مؤكدين أنهم سيلجأون للقضاء للحصول على حق الطلاب ، وشهد مكتب الشهر العقاري بمدينة دار السلام بسوهاج، تجمعا للطلاب وأولياء أمورهم لتحرير توكيلات لأحد المحامين بالقاهرة لرفع قضية أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار الوزير وإعلان نتائجهم.

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