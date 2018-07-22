دينية البرلمان تناقش توقف رواتب 3 آلاف عامل بالأوقاف..الثلاثاء

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعًا يوم الثلاثاء القادم، وذلك لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن توقف رواتب 3 آلاف عامل بوزارة الأوقاف تم تعيينهم عام 2012 وتوقفت رواتبهم فى شهر أغسطس 2015.



وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هانى محمد حسن النواصرة، بشأن تضرر المستفيدين من إسكان مبارك للشباب التابعة لوزارة الأوقاف المصرية من المغالاة فى القيمة الإيجازية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، بشأن عدم التزام هيئة الأوقاف المصرية مع أهالى محافظة قنا الحاجزين بعدد 120 شقة ببرج النورس والفردوس بمدينة قنا.



وتستكمل إجتماعها يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة طلب إحاطة بشأن إصرار مشيخة الأزهر على فصل العديد من المدرسين، وطلب إحاطة آخر بشأن ما ورد فى كتاب "أصول الدين" للصف الثانى الإعدادى من أن "النطق بالشهادتين شرط كمال فى الإيمان.. فهو مؤمن عند الله تعالى ناج من الخلود فى النار".