سفير فلسطين بالقاهرة سابقا: إسرائيل تمارس قمة العنصرية

أكد السفير بركات الفرا السفير الفلسطيني الأسبق بالقاهرة؛ إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الأخيرة تتطلب تدخلا دوليا، لافتًا إلى أن العالم يسعى نحو الدولة المدنية وإسرائيل تبحث عن العنصرية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه يجب على المجتمع الدولى أن يقف في مواجهة عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي أظهر عن وجه الحقيقي القبيح، لافتًا إلى أن الدول العربية قادرة على إقناع دول كثيرة لمساندة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



وتابع بركات: "نحن قادين عن إقناع عدد كبير من دول العالم أن يقف بجانبنا؛ لأن 32% من سوق النفط عربي؛ 25% الغاز الطبيعي عربي".