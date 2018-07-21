ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الدوري السعودي.. أمرابط يلتحق بمعسكر النصر في سويسرا .. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 07:58 م
المغربي، نور الدين
المغربي، نور الدين أمرابط
حسن العمدة
التحق الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، بمعسكر نادي النصر السعودي، في سويسرا، اليوم السبت.

ونشر المركز الإعلامي للنصر، صورا لأمرابط وهو يلتقي زملاءه في الفريق فور وصوله للمعسكر.

وكان أمرابط نال قسطا من الراحة عقب مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2018، في روسيا.

يذكر أن أمرابط انضم للنصر قادما من واتفورد الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات.

ترشيحاتنا

تعرف على منصب أمير مرتضى منصور في الزمالك

لجنة الكرة بالأهلي تحسم قائمة الــ 25 وتناقش تقرير كارتيرون

شاهد... أمومة شاكيرا تكسب تعاطف جمهور السوشيال ميديا

نجم الزمالك يحسم موقفه من الاحتراف بعد مقابلة مرتضى منصور

التعليم العالى: سحب كليات العلوم الطبية من التنسيق تنفيذا لقرار الحكومة

المتحدث باسم الوزراء: هذه أسباب زيادة أسعار الغاز .. فيديو

اشتري الوهم بـ 400 جنيه.. مراكز التأهيل للكليات الفنية تتاجر بأحلام الطلبة

خالد الغندور يرد على اتهامات مرتضى منصور حول رفضه العمل في الزمالك

مجلة أمريكية: التقارب المصري الروسي يثير قلق واشنطن

نيمار يرد على اتهامات ادعائه السقوط المتكرر في كأس العالم

الاتحاد التونسي يستقر على خليفة نبيل معلول

تونس تخطف مدرب الأسود من مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ديكورات المطابخ والأكثر رواجًا لعام 2018 .. صور

شاهد.. موضة الأظافر الجيلي صيحة جديدة بصيف 2018

انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

وزيرة الصحة تتابع مرضى قوائم الانتظار بعد خروجهم من العمليات

مصيف ساقية الصاوي يواصل استقبال رواده ..صور

فيديو

الصحة: تسجيل 269 حالة على الموقع الإلكتروني مع انطلاق مبادرة الرئيس
عزة مصطفى تعرض أهم عناوين ومقالات الصحف السودانية بعد زيارة الرئيس للخرطوم
إزالة تعديات على 10 آلاف متر أراضى دولة بأسوان.. فيديو وصور
محمد أبو حامد: توجه عام في الدولة لحل أزمة الغارمات.. فيديو
الوزراء: تحديث الخريطة الاستثمارية في شرق بورسعيد والقنطرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟