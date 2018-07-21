الدوري السعودي.. أمرابط يلتحق بمعسكر النصر في سويسرا .. صور

التحق الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، بمعسكر نادي النصر السعودي، في سويسرا، اليوم السبت.



ونشر المركز الإعلامي للنصر، صورا لأمرابط وهو يلتقي زملاءه في الفريق فور وصوله للمعسكر.



وكان أمرابط نال قسطا من الراحة عقب مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2018، في روسيا.



يذكر أن أمرابط انضم للنصر قادما من واتفورد الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات.

