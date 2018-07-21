فرجاني ساسي يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

كشف الاعلامي ابراهيم عبدالجواد، عن السبب الحقيقي وراء تأخر انضمام الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم نادي الترجي التونسي الي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال عبدالجواد خلال برنامجه المدرج المذاع عبر فضائية DMC Sports، ان ساسي صرح في تصريحات رسمية له واكد انه لا يوجد لديه اي موانع في الانضمام الي نادي الزمالك.



واضاف: "فرجاني يملك بعض الشروط وهي الاطلاع على البنود الشخصية في التعاقد والاجتماع مع مسئولي الزمالك لمعرفة بنود التعاقد الشخصية مع نادي الزمالك".



وأكمل: "فرجاني ساسي اكد انه من الناحية الفنية لا يملك اي مانع للانضمام للزمالك ولكنه يملك بعض المتطلبات ويرغب في التأكد من تنفيذها".