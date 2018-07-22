إسكان البرلمان تناقش عدم إدراج قرية كوم أبو شبل.. الثلاثاء

تناقش لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة النائب معتز محمود، خلال إجتماع يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبد الكريم محمد زكريا، بشأن عدم إدراج قرية كوم أبو شبل – مركز أبنوب – أسيوط ضمن خطة الصرف الصحى بالرغم من التبرع بقطعة الأرض اللازمة لإنشاء محطة الرفع، عدم توصيل المرافق بالعمارات التى قامت الدولة ببنائها بقرية عرب العطيات البحرية – مركز أبنوب – محافظة أسيوط.



وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بدوى، بشأن عدم الموافقة على توفير قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة لإنشاء محطة مياه بقرية سافولا لخدمة مجلس قروى شلقام – المنيا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد، بشأن تلوث مياه الشرب وانقطاعها المستمر عن دائرة بولاق الدكرور الجيزة، و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسلام، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية الجبلاء، مركز قنا.



كما تدرس اللجنة طلبا إحاطة شأن انقطاع المياه عن أحياء العمرانية والهرم والطالبية وبولاق الدكرور بالجيزة ، وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو وطنى، بشأن عدم تطوير الصرف الصحى ببعض المناطق بالزاوية الحمراء، ومعاناة بعض المناطق بالزاوية الحمراء من مشاكل الصرف الصحى.