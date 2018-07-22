4 فنانين يودعون العزوبية هذا الأسبوع

ودع 4 من الفنانين الشباب والمؤلفين العزوبية هذا الأسبوع، حيث احتفلوا بزواجهم وخطبتهم وسط أهل الفن والأصدقاء، وكان أحدث هؤلاء الفنان أحمد مجدى , والذى تم عقد قرانه أمس على فتاة من خارج الوسط الفنى .



وسبقه بعدة ساعات الفنان الشاب عمر الشناوى , حفيد الفنان الراحل كمال الشناوى , حيث قام هو الآخر بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى هند حداد بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر .



كذلك احتفل الفنان الشاب محمد مهران بخطوبته على المخرجة مي عبد الحافظ، بالنادى البريطاني بالمعادي، وسط حضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء.



وقد سبق الثلاثى المؤلف محمد عبد المعطى والذى قام بإقامة حفل زفافه على الإعلامية فرح على هذا الأسبوع فى أحد الفنادق وسط حضور كبير من أهل الفن .





