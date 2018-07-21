التجديف المصري يحصد 3 ميداليات بدورة الألعاب الإفريقية للشباب

حصد التجديف المصري، اليوم السبت، 3 ميداليات، خلال المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب، المقامة حاليًا في الجزائر.



وأحرز الثنائي المصري، عمرو حمدي ومصطفى النادي، الميدالية الذهبية، في منافسات سباق القارب الزوجي، لتتأكد مشاركتهم في أولمبياد الشباب بالأرجنتين.



في حين نال الثنائي المصري، مريم وميار همام، الميدالية الفضية، في إطار منافسات سباق القارب الزوجي.



بينما أحرز المصري عبد الله حسن، الميدالية البرونزية، في إطار منافسات القارب الفردي شباب.



وبهذه الميداليات، ارتفع رصيد مصر في هذه الدورة حتى الآن، إلى 45 ميدالية متنوعة، بواقع 27 ذهبية و9 فضيات و9 برونزيات.