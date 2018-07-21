معلول يوجه صدمة للأهلي ويطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

وجّه التونسي علي معلول، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صدمة قوية إلى الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك بعد ما أكد الأخير أنه ينوي الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد خلال برنامجه المدرج المذاع عبر فضائية DMC Sports: إن علي معلول أكد لكارتيرون خلال الجلسة التي جمعتهما في مران الأهلي الصباحي اليوم أنه يملك العديد من العروض الاحترافية.





وأضاف: "علي معلول أكد لكارتيرون أنه يملك أكثر من عرض وأنه يفكر في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".



