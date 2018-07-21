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رياضة

معلول يوجه صدمة للأهلي ويطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

السبت 21/يوليه/2018 - 08:10 م
صدى البلد
نور عادل
وجّه التونسي علي معلول، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صدمة قوية إلى الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك بعد ما أكد الأخير أنه ينوي الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد خلال برنامجه المدرج المذاع عبر فضائية DMC Sports: إن علي معلول أكد لكارتيرون خلال الجلسة التي جمعتهما في مران الأهلي الصباحي اليوم أنه يملك العديد من العروض الاحترافية.

وأضاف: "علي معلول أكد لكارتيرون أنه يملك أكثر من عرض وأنه يفكر في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأكمل: "كارتيرون طالب علي معلول بنسيان أمر رحيله عن الأهلي، خاصة في الوقت الحالي وأن الأهلي مقبل على مواجهة هامة أمام تاونشيب البتسواني والذي ستحدد مصيره في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا ووعده بالحديث مرة أخرى عن رحيله عن الأهلي بعد تلك المواجهة".

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