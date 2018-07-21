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رياضة

الأم الجديدة فريزر-برايس تعود لتحقق أقل من 11 ثانية في سباق 100 متر

السبت 21/يوليه/2018 - 09:22 م
صدى البلد
رويترز
تلقت الجاميكية شيلي-آن فريزر-برايس اليوم السبت دفعة قوية لمسيرة عودتها لقمة سباقات العدو للسيدات عقب الانجاب عندما سجلت أقل من 11 ثانية لأول مرة هذا الموسم لتفوز بسباق مئة متر في لقاء لندن ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وأنجبت العداءة البالغ عمرها 31 عاما والبطلة الأولمبية مرتين وصاحبة ثلاثة ألقاب لبطولة العالم في هذه المسافة مولود الأول في أغسطس اب الماضي وتعهدت بالعودة للمنافسة على الميداليات.

وقالت العداءة الجاميكية "أنا سعيدة للغاية. هذا أمر جيد. ابتعدت لفترة طويلة ولا اعير اهتماما لما يقوله الأخرون بشأن عودتي".

وأضافت آن فريزر-برايس التي فازت بميداليتها الذهبية الثانية وفضية 200 متر على ذات الملعب في أولمبياد لندن 2012 "واصلت العمل بجدية ولندن بالتأكيد أفضل مكان لتحقيق ذلك. القدوم إلى هنا والفوز بعد تسجيل أقل من 11 ثانية أمر رائع".

وأضافت "اعتدت على التضحية والتأكد من أنني أسلك الطريق السليم. الانجاب كان أولوية بالنسبة لي وعودتي للتدريب بمزيد من المرونة أمر رائع. أشعر بالإثارة بشأن العام المقبل".

وحصلت الأمريكية ديزيري برايانت على المركز الثاني بزمن قدره 11.04 ثانية متفوقة على الجاميكية جونيل سميث التي حققت أفضل زمن شخصي لها وبلغ 11.07 ثانية.

واختارت ماري جوزي تا لو صاحبة أسرع زمن هذا الموسم وزميلتها موريل أورييه القادمة من ساحل العاج والجاميكية ايلين طومسون المشاركة في سباق 100 متر في لقاء موناكو ضمن الدوري الماسي أمس الجمعة.

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