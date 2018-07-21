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رياضة

أيمن عبد العزيز: مونديال روسيا أفضل كأس عالم في التاريخ

السبت 21/يوليه/2018 - 08:17 م
صدى البلد
محمد سمير
أكد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق، أن مونديال روسيا 2018، هو أفضل كأس العالم في التاريخ لما شهده من فنيات ومفاجآت كبيرة وممتعة.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات عبر برنامج المدرج مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بقناة dmc، أن مونديال روسيا أثبت للجميع بأن أسطورة النجم الواحد ليست متواجدة وأن الجماعية مهمة من أجل صناعة الإنجاز في المنتخبات.

وشدد نجم نادي الزمالك السابق، على أن منتخب مصر، يدافع بشكل جيد، ولكن التحول الهجومي كان سيئا جدًا، مؤكدًا أن غياب محمد صلاح، أثر على شكل منتخب مصر بالمونديال.

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