عبد الله جلال يضيف 3 ذهبيات لمصر بمنافسات رفع الأثقال

أضاف أبطال مصر في رفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية جديدة لرصيد مصر، في دورة الألعاب الإفريقية للشباب، التي تستضيفها الجزائر.



ونجح عبد الله جلال مساء اليوم السبت، في حصد ثلاث ذهبيات، ضمن منافسات رفع الأثقال لوزن 77 كيلو جراما، بدورة الألعاب الإفريقية.



وكانت مصر قد حصدت 6 ميداليات ذهبية أخرى اليوم في منافسات رفع الأثقال، عن طريق الرباعة رانيا عزت التي حصلت على 3 ذهبيات لوزن أكثر 63 كجم، فيما حققت البطلة نعيمة السعيد 3 ميداليات ذهبية أخرى لوزن أقل من 63 كجم.

