أيمن عبد العزيز يتحدث عن سبب خسارة منتخب مصر في كأس العالم

أكد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر كان يعاني في كأس العالم بروسيا 2018، بأنه لا يوجد لاعب يكمل زميله في الملعب.



وأضاف عبد العزيز، في تصريحات عبر برنامج المدرج مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بقناة dmc، أن كل لاعب بالمنتخب يؤدي ما هو مطلوب منه فقط ولا يقدم جديد ولا زيادة وهو ما أظهر أزمة بين اللاعبين في الملعب.



وقال عبد العزيز، أن تجربة منتخب مصر ليست مليئة بالسلبيات ولكن بالتأكيد بها إيجابيات أبرزها هي اكتساب الخبرة ومعرفة حدود إمكانيات كل لاعب من أجل تطوير الأداء وعلاج السلبيات بالإضافة إلى تحضير اللاعبين بشكل صحيح الفترة المقبلة.