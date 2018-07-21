مفاوضات اتحاد الكرة مع خليلوزيتش في طريقها للفشل

اقتربت مفاوضات الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر من الفشل ليكون خليفة للأرجنتيني هيكتور كوبر والذي رحل عن تدريب منتخب مصر بعد فشله في كأس العالم 2018 روسيا.



وقال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر برنامجه المدرج المذاع عبر فضائية DMC Sports، إن وحيد خليلوزيتش وضع شروطا قوية خلال مفاوضاته مع اتحاد الكرة المصري.



وأضاف:" من أبرز شروطه أنه يرغب في الحصول على راتب شهري مقدر بـ160 ألف دولار، بالإضافة إلى رواتب ثلاثة معاونين له في الجهاز الفني وهي التكلفة الكبيرة جدا، والتي لا يقدر الاتحاد على توفيرها".



وأكمل: "الاتحاد بدأ المفاوضات معه بـ130 ألف دولار ولكنه تمسك بـالحصول على 160 ألف دولار شهريًا وهذا ما يعجل من فشل المفاوضات.