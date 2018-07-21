المصري يؤدي مرانًا خفيفًا استعدادًا لنهضة البركان

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه مساء اليوم على ستاد النادي المصري تحت قيادة حسام حسن ، استعدادًا لمباراته والتي تجمعه بنظيره نهضة بركان والمقرر لها في السادسة مساء الأحد بعد المقبل على ستاد النادي المصري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية في نسختها الخامسة عشرة.



بدأ المران بالعدو الخفيف حول الملعب لمدة عشرة دقائق ثم بدأت تدريبات الإحماء والإطالة، وتم تقسيم اللاعبين الى ثلاثة مجموعات كل مجموعة تحتوي على ستة لاعبين يمررون الكرة بسرعة ومن لمسة واحدة مع تغيير الأماكن بصفة مستمرة.



واختتم المران بتقسيمه صغيرة استمرت لمدة عشرة دقائق بين اللاعبين.