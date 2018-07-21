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رياضة

أيمن عبد العزيز: هذه أسباب رحيلي عن تدريب الزمالك

السبت 21/يوليه/2018 - 08:24 م
صدى البلد
محمد سمير
كشف أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، عن سبب رحيله عن جهاز الزمالك بقيادة خالد جلال، بأنه فضل الرحيل بسبب عدم رغبته في التعامل مع أحد أفراد الجهاز الفني وهو أيمن حافظ مدير الكرة بالإضافة إلى بعض الظروف الشخصية التي تخصه.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات عبر برنامج المدرج مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بقناة dmc، أن أيمن حافظ كان يتعامل مع اللاعبين بطريقة غير مناسبة وليس من حقه الحديث مع اللاعبين بتلك الطريقة نهائيًا، لذلك هو لم يقدر على التعامل معه وفضل الرحيل.

ونفى عبد العزيز وجود خلافات بينه وبين أحد أعضاء مجلس الإدارة نهائيًا، مؤكدًا أن رحيله كان بسبب أيمن حافظ.

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