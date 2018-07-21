نيجيريا تقصي موريتانيا من تصفيات بطولة إفريقيا للشباب بخماسية نظيفة



ودع المنتخب الموريتاني تحت 20 سنة، التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب بالنيجر، بعد هزيمته الكبيرة (5-0) مساء اليوم السبت، أمام نظيره النيجيري في إياب الدور الثالث والأخير من التصفيات.



وكانت مباراة الذهاب أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب شيخا ولد بيديا بنواكشوط، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وطالبت بعثة منتخب موريتانيا اليوم، حكم اللقاء بتأجيل المباراة، بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة لاجوس، وحوّلت أرضية الملعب إلى ما يشبه بحيرة مائية.



ورفض طاقم التحكيم، تأجيل اللقاء ونزل على رغبة النيجيريين بإقامتها في موعدها المحدد سلفا.

