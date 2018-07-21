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المبادرة الفلسطينية: الاحتلال يسعى للتغطية على جريمة القومية اليهودية

السبت 21/يوليه/2018 - 09:43 م
صدى البلد
قال القيادي في "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، نبيل دياب، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانًا بربريًا متواصلا على الشعب الفلسطيني تحت ذرائع ومبررات غير منطقية، مؤكدا أن ذلك العدوان يأتي في إطار سعي الاحتلال لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وبالتحديد غزة التي سجلت انتصارًا عظيمًا عبر مسيرات العودة.

وأضاف "دياب" خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن هذا العدوان البربري يأتي أيضا في إطار ما تسعى إليه حكومة اليمين المتطرفة، بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للتغطية على جريمتها البشعة التي ارتكبها الكنيست بسن قانون "القومية اليهودية" لإسرائيل.

وأوضح القيادي في "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، أن من بين أهداف العدوان أيضا هدف خبيث تسعى إليه حكومة الاحتلال واليمين المتطرف لعرقلة الجهود المبذولة في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، وللتشويش على هذه الجهود، مشددا على أن الفلسطينيين مدعوين أكثر من أي وقت مضى لمزيد من اليقظة والحذر وتوخي الدقة في الخطاب الإعلامي والسياسي.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني أمام عدو متغطرس لا يحترم أيا من الاتفاقات والمواثيق الدولية، ومن حق هذا الشعب الدفاع عن نفسه بالتوازي مع حق النضال ضد الاحتلال، مؤكدا أنه لا يمكن للمقاومة أو للشعب الفلسطيني أن يصمت أمام هذه الجرائم.

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