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أحمد موسي: الإعلام السوداني احتفى بزيارة الرئيس السيسي للخرطوم

السبت 21/يوليه/2018 - 09:32 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كريـم الخـطيب - حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصحف والإعلام السوداني احتفوا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم، مؤكدا أن كل وسائل الاعلام أحتفوا بالرئيس السيسي بشكل أكثر من رائع، وهذه الزيارة في غاية الأهمية.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه لم يحدث من قبل أن رئيس مصري يتواجد في السودان عدة أيام منذ 35 عاما، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وعد الشعب السوداني بأنهم لن يروا من مصر إلا الخير.

وأوضح «موسى» أن هناك اتفاقا مصريا سودانيا على تبادل الدعم إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي طالب بعمل خط سكك حديد من رمسيس للخرطوم، مضيفا أن مصر والسودان مرحلة جديدة.

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