الجندي: "الشمائل المحمدية " من أهم الكتب التي تحدثت عن أقوال وصفات وأفعال النبي

قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن كتاب الشمائل المحمدية للترمذي، يعد مصدرًا مهمًّا من المصادر الكثيرة التي احتفظت لنا بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية، وما أثر عنه من قول أو فعل، مثمنا أهمية قراءة هذا الكتاب.



وأضاف "الجندي" خلال لقاءه على الراديو 9090: في سورة القيامة قال تعالى "وجوه يومذ ناضرة إلى ربها ناظرة"، أن التمتع برؤية ووجه نظر الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، هي أفض نعمة في الآخرة، وسيتمتع الناس بلذة النظر إلى وجه ربنا الكريم.



وتابع": لن يحجب عن الإنسان قبسات نور وجه الله يوم القيامة، سيدنا بلال في سكرات الموت كانت زوجته تنتحب، قال لها لا تنتحبي غدا الأحبة تلقى الأحبة .





