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حوادث

آخرة المشي البطال .. إعدام

السبت 21/يوليه/2018 - 10:38 م
حبل مشنقة - ارشيفيه
حبل مشنقة - ارشيفيه
رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإعدام عامل والسجن المشدد 15 عاما لشقيقه والبراءة لكوافيرة في قتل زوج الاخيرة بمنطقة أكتوبر.

اسندت النيابة العامة في القضية 4744 لسنة 2011 جنايات اول اكتوبر للمتهمين وهم "م خ" وشقيقه "احمد" مهندس كمبيوتر تهمة قتل "رجب ع" عامل عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله لوجود علاقة بين المتهم الاول و"زوجة المجني عليه".

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بإعداد سلاح ناري " طبنجة " لاستهداف المجني عليه، وتبين أن المتهمة الثالثة قامت باستدراج زوجها، الى محل عملها بحجة انها ترغب في العودة اليه بعد انفصالهما، وفور حضوره قام المتهمان بالتعدي عليه ضربًا ووضعاه داخل «توك توك» واصطحباه لمسكن والدهما وقاما بتكبيله وتقييده بالحبال و تعديا عليه بسلاحين أبيض "مطواه قرن غزال وسنجة".

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اجرا سيارة وانطلقا بالمجني عليه الي منطقة صحراوية نائية ، حيث صوب المتهم الاول سلاحه الناري واطلق رصاصه فى رأسه فأحدث به اصابته التى اودت بحياته وفق تقرير الصفة التشريحية بينما تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة يشد من ازر شقيقه ثم حرق جثته بقصد اختفاء معالمه للإفلات من العقاب.

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