القاهرة تتصدر المدن الإفريقية الجاذبة للاستثمار.. الأمم المتحدة تشيد بتحسن اقتصاد مصر.. ونواب: الدولة أجرت إصلاحات تشريعية.. وسنتحول لمركز عالمى للاستثمار.. واستغلال ثروات القارة ضرورة

القاهرة تتصدر المدن الإفريقية الجاذبة للاستثمار

عمرو الجوهرى:

مصر أحدثت طفرة استثمارية عقارية كبيرة جدا

إبراهيم نظير:

مصر لديها القدرة لتتصدر العالم كمركز جاذب للاستثمار

حسن السيد:

مصر استطاعت النهوض من جديد وأجرت إصلاحات لجذب الإستثمار

مصطفى الكمار: