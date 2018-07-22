أيمن عبد العزيز يكشف عن إنييستا الزمالك

أشاد أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق بالمستوى الفني لناشئي الزمالك، مؤكدًا أنه يوجد أسماء مميزة سيكون لهم مستقبلا كبيرا الفترة المقبلة.



وقال عبد العزيز، في تصريحات عبر برنامج المدرج مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بقناة dmc، أن مهاب أشرف ناشئ الزمالك مواليد 2000 واحد من أفضل اللاعبين وهو شبيه لإنييستا وسيكون له مستقبل كبير.



وأكد عبد العزيز، على أن مهاب ليس فقط يتميز بأن فنياته مميزة ولكن شخصيته وجرأته وعدم خوفه عند انضمامه لفريق الكبار.