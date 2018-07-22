ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أيمن عبد العزيز يكشف عن إنييستا الزمالك

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:38 م
أيمن عبد العزيز
أيمن عبد العزيز
محمد سمير
أشاد أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق بالمستوى الفني لناشئي الزمالك، مؤكدًا أنه يوجد أسماء مميزة سيكون لهم مستقبلا كبيرا الفترة المقبلة.

وقال عبد العزيز، في تصريحات عبر برنامج المدرج مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بقناة dmc، أن مهاب أشرف ناشئ الزمالك مواليد 2000 واحد من أفضل اللاعبين وهو شبيه لإنييستا وسيكون له مستقبل كبير.

وأكد عبد العزيز، على أن مهاب ليس فقط يتميز بأن فنياته مميزة ولكن شخصيته وجرأته وعدم خوفه عند انضمامه لفريق الكبار.

ترشيحاتنا

منة فضالي تعلن سرقة منزلها

5 لاعبين مهددون بالرحيل عن الأهلي في الصيف

اتهام خطير من رئيس نابولي لمدرب تشيلسي

شاهد.. هدية مدير الكلية الحربية والخريجين للرئيس السيسي

فرنسا تفرج عن أموال عراقية ضخمة محتجزة لديها منذ عهد صدام حسين

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

وزير الرياضة يشيد بتحقيق أبطال مصر 73 ميدالية في الألعاب الإفريقية

كارتيرون يصدم الاهلي ويطلب رحيل مدافع الفريق الجديد

بورسيا دورتموند يقترب من ضم نجم منتخب بلجيكا

مدرب المنتخب يكشف عن وجهته المقبلة

الزمالك يتسلح بـ8 صفقات نارية لحصد جميع البطولات

10 نقاط تثبت التفوق الروسي على الغرب.. أبرزها الحمامات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة
مقابر المماليك.. قرافة المصريين في حضن الأشرف برسباي.. فيديو
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى دار الشفاء.. فيديو
السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟