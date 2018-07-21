نبيل ياسين: قانون العلميين سيطرح للنقاش بمجلس النواب في أكتوبر

قال الدكتور نبيل ياسين وكيل أول نقابة المهن العلمية، إن النقابة تسعى إلى إدخال بعض التعديلات على مواد القانون المنظم لعملها، وبالفعل قدمت مشروع قانون جديدا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، منذ فترة.



وأوضح "ياسين"، في تصريحات لصدي البلد، إن اللجنة قامت بدراسة المشروع المقدم من النقابة لتعديل بعض مواد قانونها وأبدت بعض الملاحظات عليه وقامت بإعادته للعلميين للأخذ بهذه الملاحظات وهو ما كان بالفعل.



وأضاف وكيل أول النقابة، أن مشروع القانون حاليا بمجلس النواب وقيل لنا إنه سيطرح للنقاش في أكتوبر المقبل لكن كنا نسعى لأن يتم التعجيل بمناقشته قبل هذا الوقت.



وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل بين العلميين وبعض النقابات خاصة الاطباء والصيادلة ولجنة التعليم بمجلس النواب بحجة أن هذه النقابات تسعى لبخس العلميين حقوقهم في فتح معامل تحاليل والترقي بالمناصب الإدارية.