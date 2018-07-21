ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نبيل ياسين: قانون العلميين سيطرح للنقاش بمجلس النواب في أكتوبر

السبت 21/يوليه/2018 - 10:52 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
قال الدكتور نبيل ياسين وكيل أول نقابة المهن العلمية، إن النقابة تسعى إلى إدخال بعض التعديلات على مواد القانون المنظم لعملها، وبالفعل قدمت مشروع قانون جديدا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، منذ فترة.

وأوضح "ياسين"، في تصريحات لصدي البلد، إن اللجنة قامت بدراسة المشروع المقدم من النقابة لتعديل بعض مواد قانونها وأبدت بعض الملاحظات عليه وقامت بإعادته للعلميين للأخذ بهذه الملاحظات وهو ما كان بالفعل.

وأضاف وكيل أول النقابة، أن مشروع القانون حاليا بمجلس النواب وقيل لنا إنه سيطرح للنقاش في أكتوبر المقبل لكن كنا نسعى لأن يتم التعجيل بمناقشته قبل هذا الوقت.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل بين العلميين وبعض النقابات خاصة الاطباء والصيادلة ولجنة التعليم بمجلس النواب بحجة أن هذه النقابات تسعى لبخس العلميين حقوقهم في فتح معامل تحاليل والترقي بالمناصب الإدارية.

ترشيحاتنا

زوجة تقطع مطلقها وتستخدم جسده كـ سماد فى حديقة المنزل

التعليم: بداية العام في المدارس والجامعات 22 سبتمبر

الريان الأمريكي يفضح أمير قطر

محمد صلاح يرفض عرضاً من برشلونة بـ 180 مليون يورو

لجنة الكرة بالأهلي تحسم قائمة الــ 25 وتناقش تقرير كارتيرون

مورينو يشيد بثور ليفربول الجديد

صحف إسبانية: بنزيما خارج ريال مدريد الموسم المقبل

علي جمعة: الرسول دَخل الكعبة مرتين فقط وآخر مرة خرج حزينا .. فيديو

لحظة وصول محمد صلاح مع ليفربول للولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

خالد الغندور يرد على اتهامات مرتضى منصور حول رفضه العمل في الزمالك

مرتضى منصور يهاجم 21 شخصية فى مؤتمره الصحفى.. تعرف عليهم

اشتري الوهم بـ 400 جنيه.. مراكز التأهيل للكليات الفنية تتاجر بأحلام الطلبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداعية والفنانة.. شيري عادل بالحجاب أو معز بطل في أحد أفلامها

أحدت تصميمات فساتين السهرة للمحجبات فى 2018 ..صور

سكان المطرية: سيارات النظافة تلقي القمامة بالشوارع الحيوية..صور

أفضل ديكورات المطابخ والأكثر رواجًا لعام 2018 .. صور

شاهد.. موضة الأظافر الجيلي صيحة جديدة بصيف 2018

فيديو

الإعلان عن نتائج تحليل مومياء تابوت الإسكندرية.. فيديو
أحمد موسى يشكر وزير التعليم العالي على الهواء
خيري رمضان: مسام الصناعة في مصر مغلقة.. فيديو
ابنة الشهيد مهران: كنت أتمنى أن يكون والدي حاضرا في تخرج شقيقي
البترول تعلن موعد زيادة أسعار الغاز

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟