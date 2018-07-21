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حوادث

مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية

السبت 21/يوليه/2018 - 09:32 م
صورة أرشيفية - جثمان
صورة أرشيفية - جثمان
محمد امين
أصيب 19 مواطنا بإصابات بالغة إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وسيارة أجرة بطريق الباجو بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة ملاكى قيادة المدعو خ ت ن مؤهل عالي ومقيم دائرة قسم منوف، وطرف ثان سيارة أجرة قيادة المدعو ا س ط سائق ومقيم دائرة مركز منوف.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام السيارتين بالمواجهه نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى واصابة 19 شخصا.

تم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام وبسؤال قائد السيارة الثانية والمصابين أفادا بمضمون ما جاء بالفحص وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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