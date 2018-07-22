أسرار من داخل أقدم ورشة أثرية لصناعة الفخار في العالم بعد اكتشافها بأسوان.. أرجعت كوم أمبو إلى 2500 عام قبل الميلاد.. مدير آثار أسوان: تعد إعجازا بكل المقاييس.. وبدء تسجيلها ودراستها

مدير آثار أسوان والنوبة:

أرجع مدينة كوم أمبو إلى عهد الدولة القديمة أى بنحو 2400 أو 2500 عام قبل الميلاد لأول مرة يتم اكتشاف عجلة حجرية لصناعة الفخار فى عهد الأسر القديمة المعجنة التى تستخدم فى خلط الفخار والتى تستخدم حاليًا فى بعض القرى بالفيوم تعد إعجازا بكل المقاييس للوصول لهذه الورشة متكاملة توثيق الكشف الأثرى وتسجيله وبدء تنظيفه ثم إلحاقه بالمخزن المتحفى

أحدث الاكتشاف الأثرى الجديد المتمثل فى أقدم ورشة لصناعة فخار الدولة القديمة بمعبد كوم أمبو بأسوان جدلا واسعا على الصعيد المحلي والدولي.وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير آثار أسوان والنوبة أنه يعتبر اكتشافا فريدا من نوعه، وهو اكتشاف مهم جدًا لأنه أرجع مدينة كوم أمبو إلى عهد الدولة القديمة أى بنحو 2400 أو 2500 عام قبل الميلاد، بعد أن كان يتم إرجاع كوم أمبو إلى الدولة الحديثة والعصر الرومانى واليونانى.وأوضح عبد المنعم سعيد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأنه لأول مرة يتم اكتشاف عجلة حجرية لصناعة الفخار فى عهد الدولة القديمة ضمن محتويات الورشة المكتشفة، بجانب المعجنة التى تستخدم فى خلط الفخار والتى تستخدم حاليًا فى بعض القرى بالفيوم.وتابع مدير أثار أسوان أن ما تم الوصول إليه واكتشافه يعتبر إعجازا بكل المقاييس للوصول لهذه الأوانى الفخارية بأشكالها المختلفة داخل ورشة فخار متكاملة فى الدولة القديمة مما يؤكد على أهمية هذا الكشف الأثري الفريد.وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد أن المراحل التى ستتم هى توثيق هذا الكشف الأثرى وتسجيله والقيام بأعمال تنظيف له، ثم إلحاقه بالمخزن المتحفى للوصول للدراسة الكاملة عنه.جدير بالذكر أنه نجحت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بمشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو شمال أسوان فى الكشف عن أقدم ورشة لصناعة فخار الدولة القديمة حيث أن مكان تلك الورشة يقع في المنطقة الواقعة بين مدخل متحف التماسيح وشط نهر النيل، ويرجع تاريخها إلى فترة الأسرة الرابعة المصرية (٢٦١٣-٢٤٩٤ ) فترة بناة الأهرام.وتتكون تلك الورشة من حفر نصف دائرية لصناعة الفخار بطريقة القوالب (مدقات الفخار) تم تصميمها بشكل متجاور في أرضية الورشة ، كما يوجد بداخل الحفر كتل حجرية دائرية الشكل لدق وضرب الطين المراد تشكيلة في هيئة أوانى.كما عثرت البعثة أيضًا داخل الورشة على أقدم عجلة حجرية لصناعة الفخار في مصر القديمة في هيئة قرص دوار من الحجر الجيري turn table وقاعدة مجوفة، وهي تعد من أنواع العجل التي كانت تدار باليد وأطلق عليها العلماء اسم العجلة البسيطة