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رياضة

أيمن عبد العزيز: عمر جابر فشل في أوروبا.. وعودته خطأ

السبت 21/يوليه/2018 - 09:15 م
صدى البلد
محمد سمير
أكد أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، أن عودة عمر جابر للدوري المصري بعد فترة احتراف قصيرة خاصة بعد انتقاله للوس أنجلوس الأمريكي، وعاد من أوروبا سريعًا وهذا الأمر في وجهة نظره "فشل".

وقال "عبد العزيز"، في تصريحات عبر برنامج المدرج مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بقناة dmc، أن توقيت عودة عمر جابر لمصر "فشل"، لأنه كان يتقاضى في أوروبا مبلغ كبير من الذي سيتقاضاه مع فريق الأهرام.

واستنكر، الهجوم الجماهيري الكبير على عمر جابر، بعد الانتقال لفريق بيراميدز، قائلًا "هو لم ينتقل للأهلي حتى تهاجمه الجماهير بهذا الشكل".

وأكد عبد العزيز، أن شيكابالا لو أراد الانتظار وعدم الانضمام للفريق حتى يحسم أمره يجب أن يتواصل مع المجلس ويوضح له الأمر، ولكن انقطاعه وابتعاده غير مبرر ويجب عليه أن يحترم عقده مع الزمالك.

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