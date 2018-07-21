أيمن عبد العزيز: رحيل طارق حامد عن الزمالك طبيعي

أكد أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، أنه وقت تواجده بالجهاز الفني للزمالك، كان رحيل طارق حامد عن الفريق كارثي، لأنه لم يوجد له بديل حينها وهو أفضل لاعب خط وسط في مصر، ولكن الأمر مختلف نهائي حاليًا.



وقال عبد العزيز، في تصريحات عبر برنامج المدرج مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بقناة dmc، أنه حاليًا يمكن الاستغناء عن طارق حامد حاليًا خاصة في حال اتمام التعاقد مع فرجاني ساسي، ووجود محمد حسن فكلاهما يغني الزمالك عن وجود طارق حامد.



وشدد مدرب الزمالك السابق، على أن رحيل طارق حامد أمر طبيعي وسنة الحياة في كرة القدم فكل لاعب معرض للرحيل.