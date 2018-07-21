إصابة 3 في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بالمنوفية

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمدينة تلا في المنوفية بسبب مشاكل المصاهرة بينهم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا بنشوب مشاجرة ومصابين بعزبة الطوخى في كفر الشيخ شحاتة بتلا.



وتبين أن طرفى المشاجرة؛ طرف أول "ا.م.ع" 33 سنة عامل مصابًا بجرح طعنى نافذ بالجانب الأيمن وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى وعمه "غ.ع.ع" ونجليه "م" و"ع" لم يستجوبوا.



وطرف ثان "ت.س.ا" 38 سنة عامل زراعى مصابًا بجروح بفروة الرأس والذراعين وشقيقه "ح" لم يستجوب ووالدتهما "ن.ش.س" 63 سنة ربة منزل مصابة بكدمات بالذراعين.



وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب المصاهرة.