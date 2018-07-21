الداعية والفنانة.. شيري عادل بالحجاب أو معز بطل في أحد أفلامها

الإرتباط بين الفن والدين، قد يجتمعان في شخصية واحدة، كما الحال في تجارب عدة أفرزت شخصيات اختارت الحجاب أو الحفاظ بقدر ما على بعض الثوابت في دينها، لكن شغفها بالفن لم ينقطع حتى ظهرت في بعض الأعمال بالأشكال والرسائل التي تخدم قناعاتها.
لكن الإرتباط المحير بين الفن والدين والذي قد تتباين التوقعات بشأنه، أن يرتبط شخص الداعية بكل ما يحمله تاريخه من رسائل دينية معلومة بالصوت والصورة، بشخص الفنانة بكل ما تحمله أيضا أعمالها الفنية من قناعات قد لا تتوافق مع كلام الداعية .. والحديث بالتأكيد عن معز مسعود وشيري عادل.
هل يتخلى الداعية عن قناعاته
رسالة معز التوضيحية التي نشرها على صفحته الشخصية، لم تكن بالمقنعة لمتابعيه، بل فتحت عليه أبوابا إضافية من الإنتقاد والهجوم وربما السباب.
معز مسعود تحدث أيضا عن الحجاب والإحتشام بلغة جديدة متهما من روجو لفيديوهات سابقة أنهم أخرجوها عن سياقها، قال " اتفهم اللغط حول الفيديو المقتطع من سياقه من برنامج الطريق الصح في ٢٠٠٧ والذي ذكرت فيه الزواج من "متدينة"، كما نصحنا رسول الله عليه الصلاة والسلام "فاظفر بذات الدين تربت يداك"، ويعلم كل من تابع برنامج هذا ورسالتي عبر السنين أنني دائما أرفض اقتصار معنى كلمة "متدينة" أو "متدين" على من تبدو عليه مظاهر الدين فقط وإنما على من يزكي نفسه وصاحب الأخلاق ومن يعيش باطن الدين كذلك. وأنا أرى زوجتي أقرب إلى الله من كثيرين تبدو عليهم مظاهر الدين ولكن يفتقرون إلى الأخلاق وجوهر الدين".
وبنظرة تحليلية بسيطة لكلام معز مسعود، يبدو أن الرجل غير مفتنع كليةً بما يروجه جيله من الدعاة الجدد بفرضية الحجاب أو حتى وجوبه.
هل تتحجب الفنانة
كلام معز عن تدين واحتشام شيري عادل يؤكد أنها لن تقبل على هذه الخطوة في الوقت الراهن، ربما لأن الزوج يجد فيها ما يلبي رغباته في الإحتشام عن هذا الحد بدون حجاب.
ولأن معز يبدو من النوع العنيد ولا يرضخ أمام عواصف النقد، فالخطوة قد تكون مؤجلة رغم الإتفاق عليها مسبقا، ربما بسبب رفض ظهوره في صورة المجبر أو المغلوب على أمره.
معز مسعود قال في رسالته التبريرية
"وتفهما لطبيعة الزمن لم أركز إطلاقا في كلامي عبر السنوات على تغطية الرأس -
كما يزعم البعض ليحاولوا إظهاري متناقضا اليوم - واكتفيت بالكلام عن الاحتشام في
الملبس في منهجي التدريجي.
وعلى الرغم من ثورة التواصل الإجتماعي بعد الزيجة المثيرة للجدل، غير أن الزمن سيهدئ من روع القضية لتكشف الأيام عن تأثيرات جانبية في شخصية الطرفين، فربما نرى شيري عادل بالحجاب أو نجد معز مسعود بطلا في أحد أفلامها.