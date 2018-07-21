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ابنة الشهيد مهران: كنت أتمنى أن يكون والدي حاضرا في تخرج شقيقي

السبت 21/يوليه/2018 - 09:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب - حمزة شعيب
قالت مي ابنة الشهيد البطل مالك مهران، إن اليوم كان صعبا بالنسبة لها لانها كانت تتمنى حضور والدها الشهيد حفل تخرج شقيقها في الكلية، قائلة: «كنت أتمنى أن يكون والدي الشهيد حاضرا في حفل تخرج شقيقي».

وأضافت «مي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقابل معهم اليوم في احتفالية الدفعة الجديدة من طلاب كلية الشرطة وتحدث إليهم.

وأوضحت نجلة الشهيد البطل مالك مهران، أن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، لذلك تطالب جميع المصريين بالحفاظ علي مصر مثل هؤلاء الأبطال للنهوض بالدولة إلى بر الأمان.

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ابنة الشهيد مهران: كنت أتمنى أن يكون والدي حاضرا في تخرج شقيقي
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