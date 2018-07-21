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محافظات

إطلاق اسم شهيد منية النصر على مدرسة بمسقط رأسه في الدقهلية..صور

السبت 21/يوليه/2018 - 09:36 م
إطلاق اسم الشهيد
إطلاق اسم الشهيد رمضان الدسوقي على مدرسة بمسقط رأسه
همت الحسينى
قدم الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية اليوم السبت، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند رمضان ابراهيم الدسوقي السيد بمنزل الأسرة في قرية النزل بمنيه النصر مسقط راس الشهيد، وقرر اطلاق اسم شهيد الإرهاب الغاشم في سيناء على المدرسة الابتدائية المشتركة تخليدا لذكراه.

وكلف المحافظ، محمود ابو طالب رئيس مركز ومدينة منيه النصر بسرعه تعليق بانر على المدرسة باسم الشهيد فورًا يتضمن قصه استشهاده تخليدا لذكراه وليكون نموذجًا وسيرة تتناقلها الاجيال المتعاقبة من أبناء قريته، مكلفًا بتوفير فرصة عمل لشقيق الشهيد من ذوى الاحتياجات الخاصة نظرا لظروفه.

كما كلف الشعراوي، رئيس منية النصر بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لقيام طبيب معالج للاطمئنان على الحالة الصحية لوالدة الشهيد وتوفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة لها، ووافق على رصف مدخل قريه النزل مسقط راس الشهيد تكريما له.

وقال محافظ الدقهلية، أن الشهيد ضحى بنفسه طواعية من اجل مصر وشعبها جميعا، مضيفًا بان الشهادة منحة من الله يختص بها من احب من عبادة ومنزله الشهداء مع الانبياء في أعلى درجات الجنة، مثمنًا الصبر والتماسك والاحتساب الذى تحلت به اسرة الشهيد رغم مصابهم ومصاب الوطن، مشيرا الي ان تلك هي السمه التي بدت دائما لدى اسر الشهداء في ربوع الوطن ما يؤكد عمق الايمان القوى بالله العظيم وبقضائه وقدره وتكشف عن المعدن المصري الاصيل للمصريين في جميع محافظات مصر.

وأضاف المحافظ، أن الجزاء الاوفى للشهداء واسرهم هو من الله سبحانه وتعالى ويكفى اسر الشهداء الفخر بأبنائهم الابطال وتخليد ذكراهم فضلا عن منزله الشهداء العظيمة قائلًا "الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون".

وشدد الشعراوي، على أننا جميعا نعمل بكل الجهد لتقديم أوجه الرعاية والعناية لجميع اسر الشهداء وأن مصر لن تنسى شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن.

ووجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يبذلونه من جهود مضنيه لتوفير الامن والامان للشعب المصري العظيم والتصدي بكل الحزم للإرهاب الاسود وكافه اشكال الخروج عن القانون.
إطلاق اسم شهيد منية النصر على مدرسة بمسقط رأسه في الدقهلية..صور
إطلاق اسم شهيد منية النصر على مدرسة بمسقط رأسه في الدقهلية..صور
إطلاق اسم شهيد منية النصر على مدرسة بمسقط رأسه في الدقهلية..صور
إطلاق اسم شهيد منية النصر على مدرسة بمسقط رأسه في الدقهلية..صور
إطلاق اسم شهيد منية النصر على مدرسة بمسقط رأسه في الدقهلية..صور
إطلاق اسم شهيد منية النصر على مدرسة بمسقط رأسه في الدقهلية..صور

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