درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت النجمة درة صور جديدة اليوم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وتألقت في الصور بفستان نبيتى في ابيض.



وتلقت درة من متابعيها سيلا من التعليقات التي تعبر عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة، في حين تمنى لها كثيرون مواصلة نجاحها على المستويين الفني والشخصي أيضًا





ويذكر أن آخر أعمال درة كان مسلسل "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان، ووفاء عامر، وسيد رجب، ودينا، وعايدة رياض، وعائشة بن أحمد، ومحمد حاتم، وباسل الزارو، وهاجر عفيفي، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وعُرض في سباق رمضان الماضي.



