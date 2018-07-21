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فن

سيف عريبى يكشف قصة حب أحمد حاتم وهنا الزاهد

السبت 21/يوليه/2018 - 09:35 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكد المنتج السينمائي سيف عريبي، انه تعاقد بشكل رسمى مع كل من الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد على بطولة فيلم " قصه حب " , والذى يخرجه عثمان أبو لبن.

وتابع "عربيى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العمل رومانسى، ومن تأليف كل من أمانى التونسى وسارة التوبجى.

يذكر ان سيف عرابى ينوى طرح فيلمه الجديد " 122 " خلال موسم عيد الاضحى المقبل، ويقوم ببطولته طارق لطفى وأمينة خليل وأحمد الفيشاوى.

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