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برلمان

موازنة البرلمان: سيناء شريان اقتصادي وأمن قومي لمصر

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:34 ص
اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن سيناء حصلت على نسبة كبيرة من الاهتمام فى برنامج الحكومة الجديدة، وخصص لها حوالى 25 مليار جنية لتنميتها، بالإضافة إلى برامج الحماية المجتمعية التى لاقت اهتمامًا بالغًا من الدولة، حيث خصص لها أيضًا ما يقارب الـ 85 مليار جنية، لدعم محدودي الدخل.

وأضاف "الفقى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن سيناء بقعة عريضة من مصر وشريان اقتصادي وأمن قومي لها، ولذا كان لزامًا على الدولة تنميتها، ودحر بؤر الإرهاب المسيطرة عليها، من خلال المشروعات الاقتصادية، مطالبًا بأن يكون هناك مزيد من الاهتمام، لتشهد المنطقة استقرارًا أكبر.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اشادة البنك الدولي بما قدمته الدولة لسيناء، يعكس مدي نجاح الاقتصاد المصري، واستجابتها لمطالب وتوصيات البنك الدولي أيضًا، للنهوض بالاقتصاد المصري.

ولفت النائب أن سيناء تحتاج كذلك لاهتمام أكبر من قبل المسؤولين، وضح المزيد من المشروعات الاستثمارية والمصانع، مطالبًا بأنيكون هناك نادي رياضي أيضًا فى سيناء.

كان البنك الدولي، قد أشاد، خلال لقاء كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي، بجهود مصر لتنمية سيناء واجراءات الحماية الاجتماعية، كما بحث إجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الإضافي للإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار.

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