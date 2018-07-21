بالأسماء.. 4 لاعبين بالنادي الأهلي يرغبون في الرحيل للدوري الليبي

كشف ايهاب جلال،المدير الفني الجديد لنادي اهلي طرابلس الليبي،عن اسماء اللاعبين من نادي الاهلي الذي يرغبون في الانضمام اليه بالدوري الليبي.



وقال "جلال"، خلال تصريحات له اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كمدير فني، ان هناك عددا من اللاعبين المصريين الذي يرغبون في الانضمام اليه في نادي اهلي طرابلس.



واضاف:" هناك أحمد الشيخ، ميدو جابر، هشام محمد، عمرو بركات، وذلك لانهم يرغبون في الرحيل عن الفريق من اجل الحصول على الفرصة للمشاركة بالاضافة الي رغبة النادي في تقليص القائمة".