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رياضة

الإنتاج الحربي يصرف 25% من مستحقات اللاعبين الأسبوع المقبل

السبت 21/يوليه/2018 - 09:20 م
صدى البلد
نور عادل
قرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربي صرف ٢٥٪ للاعبين الأسبوع المقبل، وذلك وفقا للوائح والقوانين الخاصة بصرف مستحقات اللاعبين.

وقال أشرف عامر إنه اتخذ القرار من أجل خلق روح الاستقرار بين اللاعبين قبل بداية الموسم المقبل، مؤكدًا أن الموسم الجديد سيكون الأصعب والأكثر إثارة.

يذكر أن آخر مباراة ودية كانت بين الإنتاج الحربي ونجوم المستقبل والتي انتهت بفوز العجلات الحربية بهدف مقابل لا شئ .

ومن المقرر أن يلتقي الإنتاج الحربي مع حرس الحدود في أولى مبارياتهم بالموسم الكروى الجديد.

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