الرقب: مصر مارست ضغوطا على إسرائيل لوقف التصعيد في غزة.. فيديو

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قطر سعت لعقد اتفاق بين حماس وإسرائيل من خلال سفيرها محمد العمادي، للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن جنود الاحتلال في القطاع، مشيرا إلى أن حماس رفضت هذا الإقتراح لما فيه من العمل لصالح الاحتلال الاسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.



وتابع "الرقب"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أن التصعيد من إسرائيل جاء بعد رفض حماس، مشيرا إلى أن قطر اشترطت على إسرائيل عدم مساس المباني القطرية في غزة



وأوضح أن إسرائيل ستدفع ثمنًا غاليًا إذا دخلت في حرب بقطاع غزة، فالمقاومة زادت قوتها عن قبل، موضحًا أن مصر صمام الأمان لفلسطين وأنقذت قطاع غزة من حرب إسرائيلية، لافتا إلى أن مصر مارست ضغوطا على الاحتلال لإنهاء التصعيد.

