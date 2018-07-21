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رياضة

النني: عودة إلى التحديات الجديدة وأرسنال المدفعية

السبت 21/يوليه/2018 - 11:44 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر محمد النني لاعب منتخبنا الوطني المحترف ضمن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها بسبب مشاركته مع منتخب بلاده مصر ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

وعلق على الصورة قائلًا: العودة الى الوطن والاسرة، الى التحديات الجديدة، عودة الى ارسنال والمدفعية.

ومن المقرر، أن يسافر النني مع الفريق غدا إلى سنغافورة للمشاركة في بطولة كأس الأبطال الودية.
النني: عودة إلى التحديات الجديدة وأرسنال المدفعية

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