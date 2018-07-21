زاهي حواس عن تابوت الإسكندرية: الأمر أصبح سمك لبن تمر هندي

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إنه اذا تم فتح تابوت الإسكندرية على الهواء، أمام وكالات الأنباء العالمية كانت ستكون فضيحة، مستنكرًا تقدم 4 آلاف شخص للشرب من مياه مجاري التابوت بالإسكندرية، معقبًأ: "أنا زعلان أننا مش بنسيب العلم للعلماء، والأمر أصبح سمك لبن تمر هندي".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"؛ : "العالم كان هيضحك علينا، ويقول إن إحنا لا لينا في العلم ولا الآثار.. والتابوت لم تكن مقبرة ملكية ليتم دعوة وكالات الأنباء العالمية لنقلها على الهواء للعالم".



وتابع حواس: "التابوت كان يحتوي على مياه مجاري وفقير أثريا ولا يمكن دفن الإسكندر الأكبر في هذا التابوت، وفي حالة دفنه لن يكون في تابوت ضعيف كهذا"، موضحا أن الشائعات بوجود لعنة الفراعنة بالتابوت كلام فارغ.

