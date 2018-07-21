المفتي السابق يوضح حكم الاستدانة لأداء الحج .. فيديو

أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن الحج لا يجب على غير المستطيع ماليًا.



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صح حجه وصحت عمرته، منوهًا أنه يجب على من استدان من أجل أداء فريضة الحج أن يسدد ما عليه من دين لمن استدان منهم، إلا إذا أبرأوك من سداده.



وأوضح: أن الديَّن يمنع الإنسان من الحج، فالأولى أن يتم سداد الدين قبل التوجه للحج، إلا إذا أذن الدائن للمدين بالحج، منوهًا بأنه يجوز الإستدانة من أجل أداء الحج.

