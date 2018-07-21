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تعليم

أستاذ علم إجتماع: لايوجد مايسمي كليات قمة.. وكل واحد يبدع في هوايته

السبت 21/يوليه/2018 - 09:43 م
صدى البلد
محمد الصاحى
قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن تصنيف الكليات إلى قمة وقاع مضر نفسيا، مضيفًا أنه من الممكن دخول الطالب لكلية مثل طب أو هندسة أو إعلام، ولا يحبها، فيكون خريجا فاشلا في مهنته، لالتحاقه بكلية غير مرغوب فيها.

وأضاف في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أن أي طالب ثانوية عامة عليه دخول الكلية التي يحبها حتى لو أقل من مجموعه، وألا يستجيب لضغوطات الأهل عليه.

وأوضح ، أنه لا يعقل أن يكره الشخص رائحة الدم وتجبره الأسرة على الالتحاق بكلية الطب، مشيرا إلى أن كل طالب عليه اختيار ما يناسب هوايته.

وتابع: "كل طالب عليه سؤال خريج الكلية التي يريدها ويسأله عن التفاصيل الخاصة بالدراسة، وعن عمله بعد تخرجه وذلك من أجل الاستفادة، والتعلم"، مضيفًا أنه "نعاني من الإقطاع التعليمي، فكل أسرة عايزة تتطلع اولادها زيهم، ونحن أصبحنا ماديين جدًا، فمثلًا تلاقي أب يجوز بنته لابن صاحبه عشان في شغل بينهم دون مراعاة للمشاعر أو غيره".

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