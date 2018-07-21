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حوادث

مصرع عامل تحت عجلات قطار المناشى بمركز بدر فى البحيرة..صور

السبت 21/يوليه/2018 - 09:26 م
موقع الحادث
موقع الحادث
جمالات الدمنهورى
لقى عامل مصرعه تحت عجلات قطار المناشى أثناء عبوره مزلقانا عشوائيا أمام قرية المعركة التابعة لمجلس قرية النجاح بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة وتم نقل اشلاء الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير امن البحيرة بلاغا من مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث عبور مشاه أمام مزلقان قرية المعركة بدائرة المركز، .وبالانتقال للفحص والمعاينة، تبين بأنه أثناء عبور المواطن "ا .م ا "مقيم بقرية المعركة، مزلقان السكة الحديد، بقرية المعركة من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام  وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومنح أسرة المتوفى تصريح الدفن.

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