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أخبار العالم

الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وروسيا بشأن سوريا

السبت 21/يوليه/2018 - 09:33 م
بنيامين نتنياهو وفلاديمير
بنيامين نتنياهو وفلاديمير بوتين
محمد عثمان
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن صفقة عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في جنوب سوريا.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر لم تسمها، إن القيادة الإسرائيلية ستعترف بسيطرة السلطات السورية على الجنوب السوري وستبدأ في تنفيذ اتفاقية عام 1974 بشأن مرتفعات الجولان بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه مع بوتين.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن الاتفاق تم التوصل إليه بين بوتين ونتنياهو قبل أسبوع من القمة الروسية الأمريكية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، مشيرة إلى أن شروط الاتفاق تنص على أن تبدأ إسرائيل في تطبيق اتفاقية الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية ووضع حدود في المنطقة التي يجب أن يتواجد فيها قوات الأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن روسيا في المقابل ستتفق مع إيران على عدم السماح للقوات الموالية لها في جنوب سوريا أن تقترب من الحدود الإسرائيلية بمسافة لا تقل عن 80 كم.

وحول تفاصيل أكثر دقة عن الصفقة، فإن موسكو لن تبدي اعتراضها في حال قامت إسرائيل بقصف المواقع الإيرانية في تلك المنطقة خاصة إذا قامت إيران بنشر أسلحة تشكل تهديدًا لإسرائيل مثل الأنظمة الصاروخية، بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن سبب تلك الصفقة هو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوضح أنه لن يدخل في نزاع بجنوب سوريا وأن أهم شيء بالنسبة له هو إخراج الجيش الأمريكي من الجمهورية السورية.

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