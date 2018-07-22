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برلمان

برلماني: تخصيص أول مركز خدمات للإسعاف لخدمة أهالي المرج

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:59 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أمينة الدسوقى
أنهى النائب أحمد علي، نائب حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج، إجراءات ترخيص وتخصيص الجزء المتبقي من أرض الري الكيلو 7 لإنشاء مركز إسعاف بمحور مؤسسة الزكاة الكائن بمحطة كفر الشرفا بالكيلو 7 بحي المرج بجوار نقطة إطفاء حي المرج ومدرسة الشرفا الجديدة.

وتابع نائب المصريين الأحرار، فى بيان، إلى أنه تم تحويل أكبر مناولة قمامة بمنطقة الكيلو ٧ إلى مدرسة كفر الشرفا الجديدة.

وأضاف النائب أنه تم إنشاء أول نقطة إطفاء لخدمة أهالي حي المرج، مشيرا إلى أنه جار حاليا تخصيص وترخيص أول مركز خدمات للإسعاف لخدمة أهالي محور مؤسسة الزكاة وأهالي كفر الشرفا والقطاع الريفي بالكامل.

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